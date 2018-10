Alfredo Ajpacajá es el nuevo líder de la 58 Vuelta a Guatemala

Foto portada cortesía El Periódico Guatemala

Este jueves tuvo lugar la tercera etapa de la 58 edición de la Vuelta a Guatemala. Con un recorrido de 133.5 kilómetros entre Asunción Mita, Jutiapa y el municipio de San José Pinula, Guatemala. El peruano Alonso Gamero no consiguió ganar su tercera etapa consecutiva y el nuevo líder general es el guatemalteco Alfredo Ajpacajá del equipo Decorabaños Xela.

| CLASIFICACIÓN ETAPA 3 |

1) Luis López (Honduras) – Ópticas Deluxe – 03:50:12

2) Edgar Torres – Hino One La Red – mismo tiempo de López.

3) Adolfo Vásquez – Cuajo Luna – A 00:00:24.

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1) Alfredo Ajpacajá – Decorabaños Xela – 07:59:26

2) Jonathan de León – Hino One La Red – a 00:00:01 de Ajpacajá.

3) Walter Escobar – Decorabaños Xela – a 00:00:53 de Ajpacajá.

| GENERAL PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Yeison Rincón (Colombia) – 20 puntos.

2) Walter Escobar (Guatemala) – 13 puntos.

3) Alfredo Ajpacajá (Guatemala) – 5 puntos.

| GENERAL METAS VOLANTES |

1) Stephan Bakker (Holanda) – 14 puntos.

2) Dorian Monterroso (Guatemala) – 10 puntos.

3) Gerson Toc (Guatemala) – 5 puntos.

La cuarta etapa tendrá lugar este viernes, con el mismo recorrido de hoy (133 kilómetros), saliendo desde el municipio de Amatitlán, Guatemala, pasando por Santa Lucía Cotzumalguapa, Cocales, Escuintla, hasta llegar a San José El Ídolo, Suchitepéquez.

