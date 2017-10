Foto portada Marquense

San Marcos. Este fin de semana se disputó la jornada 16 de la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. Un total de 7,350 personas observaron en vivo los partidos en los diferentes estadios del país. Siendo el Deportivo Marquense el que reportó el mejor ingreso en su partido ante Municipal, disputado en el Marquesa de la Ensenada.

LOS NÚMEROS

En total, se registraron 12 goles en esta fecha 16, todas victorias locales. Aunque perdieron, los chivos mantienen el liderato con 28 puntos, con sólo un punto de ventaja sobre Antigua GFC. Existe un triple empate a 25 puntos entre Petapa, Guastatoya y Comunicaciones.

Marquense le ganó a Municipal y con ello logran dejar el sótano, dejando último a Siquinalá que fue goleado en el Julio Armando Cobar, ante Petapa.

|<<<GALERÍA>>>|

POSICIONES – RESULTADOS – ANOTADORES

*Haga “clic” y deslice*

GOLEADORES DEL TORNEO

GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS

VATICINIOS DE LA JORNADA

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo en los pronósticos de la jornada 16 de la Liga Nacional. Gil Villatoro continúa de líder y supera los 80 puntos.

PRÓXIMA JORNADA

SÁBADO 28 DE OCTUBRE

DOMINGO 29 DE OCTUBRE

