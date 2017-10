Fotos La Liga

España. Este fin de semana se disputa la jornada 9 de la temporada 2017 – 2018 en la liga española. El Valencia goleó cuatro a cero al Sevilla en el estadio Mestalla y se mantiene sublíder en la tabla general, a cuatro puntos del líder Barcelona.

Manuel Guedes abrió la cuenta al minuto 43´del primer tiempo, amplió la cuenta Simone Zaza al 51´, el tercero lo pueso Santi Mina al 85´y la guinda al pastel, con su doblete lo marcó Manuel Guedes al 90´del tiempo corrido.

RESULTADOS AL MOMENTO

DOMINGO 22 DE OCTUBRE (Hora Guatemala)

LUNES 23 DE OCTUBRE

TOP 5 AL MOMENTO

