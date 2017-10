Foto portada BFC

España. Este fin de semana se disputa la jornada 9 de la liga española. El Barcelona recibe este sábado a las 12:45 horas (GT) al Málaga, el primero de la tabla de posiciones contra el último respectivamente.

El conjunto catalán marcha invicto, tiene 22 puntos, es el solitario líder, registra 24 goles a favor y apenas tres en contra. El Málaga suma un punto de 24 posibles, no sabe que es ganar en la presente temporada, ha empatado una vez y ha perdido siete encuentros, cuatro goles a favor y 18 en contra.

