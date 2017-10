Foto portada Noticias ADN

Escuintla. En el argot futbolístico se le conoce como “semana corta”, cuando hay jornada los miércoles. En la máxima categoría de ascenso, la Primera División, este miércoles se juega la fecha 15 del Apertura 2017. En ambos grupos habrán duelos directos para evitar el sótano en la tabla de posiciones.

GRUPO “A”

Escuintla cayó al sótano de la tabla de posiciones, en la jornada pasada. Los “Toros Verdes” cierran el telón de la jornada, recibiendo por la noche en el estadio Armando Barillas, al equipo de Chimaltenango. Si Escuintla gana, enviaría a los “Cisnes” al puesto que había ocupado durante casi todo el torneo, el No. 10.

Rosario FC querrá conservar el invicto de cinco partidos, lo tiene desde que Walter Horacio González tomó la dirección técnica del equipo altense. La “Máquina” visita la difícil cancha del Deportivo Iztapa, el estadio El Morón.

GRUPO “B”

Mictlán recibe a Quiriguá en el estadio La Asunción, si los “Conejos” ganan llegarían a 17 puntos, igualarían con Quiriguá y tendrían mejor diferencia de goles. El cuadro miteco está empatado en el último lugar de la tabla de posiciones, a 14 puntos con Jocotán.

El Deportivo Mictlán ha perdido la ventaja que le logró mantener a Jocotán, después de que precisamente ante este mismo rival, pero en el estadio Olimpia, el equipo conejo ganó tres puntos en la mesa porque Jocotán alineó a un jugador suspendido.

