Xelapan inaugura tienda en Interplaza

Por Carlos González |

Este viernes, la empresa quetzalteca Xelapan inauguró la décima octava tienda en Quetzaltenango, esta se ubica en las instalaciones de Interplaza Xela.

La tienda refleja la calidez de los quetzaltecos, un espacio acogedor, agradable y lleno de encanto como Xela. En la decoración hay ambientes innovadores para sentirse en un ambiente ecológico.

“Estamos muy felices de compartir nuestra mayoría de edad con los quetzaltecos. Cuando Interplaza llegó a Quetzaltenango sabíamos que ya teníamos que estar en un centro comercial. Continuamos sirviendo un producto de calidad con responsabilidad”, explicó el gerente general de Alimentos Xelapan, Carlos Guzmán.

La empresa contará con un punto de producción, el cual permitirá tener siempre pan caliente y fresco a disposición de los comensales.

“Durante todo octubre, quienes nos visiten y traigan su termo, les vamos a brindar refil de café gratis”, explicó Susana Guzmán, directora comercial de Xelapan.

Se resalta la nueva línea de productos petit, la cual solo estará disponible en está tienda, también habrá un menú renovado. El horario de atención será de 7 a 21 horas.

