Xelajú MC se prepara para enfrentar a Guastatoya el miércoles en condición de visita

Quetzaltenango. El CSD Xelajú MC entrenó este lunes en el estadio Mario Camposeco, como parte de su preparación para enfrentar a Deportivo Guastatoya el miércoles próximo a las 15 horas en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 17 del torneo Apertura 2018 de la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

Posible XI de los “Chivos”:

GUARDAMETA: Bernardo Long (si se recupera de un cuadro gripal, de lo contrario será José Carlos García).

DEFENSAS:

VOLANTES:

DELANTEROS: Jorge Mario Ortíz y Carlos Kamiani Félix.

Los chivos llegan de golear el sábado pasado, cuatro goles a uno, a Sanarate FC en el estadio Mario Camposeco. Actualmente están empatados con Malacateco en el subliderato con 29 puntos, a 6 puntos del líder (Guastatoya).

