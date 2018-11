Xelajú MC entrenó sin Marco Pappa

Fotos / Noé Álvarez.

Quetzaltenango. El subcampeón nacional, CSD Xelajú MC, trabajó fútbol interescuadras esta mañana en el estadio Mario Camposeco, preparando el partido del sábado próximo a las 13 horas en el estadio El Morón ante el Deportivo Iztapa por la jornada 21 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

El volante nacional Marco Pappa, no se presentó al entreno, reportando problemas gripales. Además “El Rebaño” tampoco cuenta de momento con la participación de Brandon de León y Edgar Macal que viajan con la Selección de Guatemala rumbo a Israel donde solventarán un partido amistoso.

POSIBLE ALINEACIÓN DE LOS CHIVOS

GUARDAMETA: Bernardo Long.

DEFENSAS:

– Centrales: Kristian Guzmán y Álvaro Aguilar.

– Laterales: Osiél Rivera y Juan Yax.

VOLANTES:

Julio Estacuy, Cristian Albizures, Miguel Farfán, Julián Priego y Alexis Méndez.

DELANTERO: Jorge Ortíz.

