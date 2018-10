Xelajú juega partido de exhibición en San Francisco El Alto

Fotos Noé Álvarez.

El subcampeón nacional, el CSD Xelajú MC, juega un partido de exhibición este jueves en el municipio de San Francisco El Alto, Totonicapán. “El Rebaño” presentó plantel completo para solventar este partido ante el Club Social Imperial.

Al final del partido, los chivos ganan su partido de exhibición por marcador de uno a nueve, con goles de; Alvaro Aguilar al 13´, Miguel Farfán al 15´, Alexis Méndez al 22´ y 56´, Marcony Estrada al 24′ y 31′ y triplete del juvenil Iker Rodas a los minutos 61′ 65′ y 75´.

El club altense enfrenta a Cobán Imperial el sábado próximo a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 13 del torneo Apertura 2018 de la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.

