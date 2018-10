Xelajú consigue diez puntos en sus últimos cinco encuentros, mientras Cobán suma once

Foto portada ( El guardameta uruguayo Bernardo Long, en un entreno con el CSD Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco, el miércoles 08 de agosto pasado ) / Archivo.

Quetzaltenango. Este fin de semana se disputa la jornada 13 de la fase regular del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala. El CSD Xelajú MC recibe a Cobán Imperial este sábado a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, duelo que en la previa es parejo por el momento futbolístico que viven ambos equipos. Los chivos suman tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos, mientras los príncipes tres victorias y dos empates, 10 y 11 puntos respectivamente.

CARA A CARA

XELAJÚ MC |

Últimos cinco partidos.

Balance de tres victorias, una derrota y un empate, 7 goles en contra y 7 a favor.

COBÁN IMPERIAL |

Últimos cinco partidos

Balance de 3 victorias y 2 empates, 7 goles a favor y 4 en contra. Los cobaneros no pierden desde la jornada 7, el 1 de septiembre pasado cuando Comunicaciones goleó al principado en el estadio José Ángel Rossi por marcador de cero goles a tres.

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS DIRECTOS

Los chivos no le ganan a Cobán en el estadio Mario Camposeco, desde el 28 de octubre de 2017, cuando en esa oportunidad derrotaron al principado con marcador de uno a cero. Gol de Wilson Godoy (actual jugador de Malacateco), al minuto 20 del primer tiempo.

Balance en los últimos encuentros de; Dos empates, dos victorias de Cobán Imperial y una de Xelajú MC. Ocho goles a favor de los cobaneros y siete para “El Rebaño”.

PROBABILIDAD DE GANANCIA (En base a estadística antes referida).

LA JORNADA

Programación y pronósticos del equipo del mejor Escenario Deportivo.

LIGAS DE ASCENSO

PRIMERA DIVISIÓN

Programación para la jornada 10 del torneo en la máxima categoría de ascenso. A disputarse este fin de semana próximo.

SEGUNDA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

