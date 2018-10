Votan para elegir a representantes de Comisión de Postulación que elegirá a contralor

Por Oswaldo Cop |

Profesionales votan para elegir a los representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores que serán parte de la Comisión de Postulación.

La citada comisión presentará al Congreso de la República una nómina de seis candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), cargo que actualmente ocupa Carlos Mencos.

En el país se habilitaron 22 centros de votación, y en el caso de Xela, el espacio habilitado fue la subsede del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, en la oficina 206, segundo piso del edificio Rivera, zona 1.

Las urnas estarán habilitadas hasta las 18 horas y se espera que participen cerca de mil 500 profesionales, quienes deben presentar su carné de colegiado, además de un documento de identificación.

