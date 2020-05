El cáncer es uno de los problemas de salud de más impacto en Venezuela. Más de 50.000 nuevos casos se reportan anualmente, según cifras emitidas por el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS).

En varios países, entre ellos Venezuela, se dedica el mes de mayo a campañas para crear conciencia en torno al melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de la piel, que cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a un promedio de 130.000 personas en el mundo.

En Venezuela el melanoma ocupa el puesto número 20 en las causas de muerte por cáncer.

María Angelina Castillo, mejor conocida como “Mima” entre sus compañeros, familiares y amigos, es una joven periodista venezolana, reconocida por su trayectoria en medios de comunicación locales como El Nacional, Tal Cual y El Estímulo.

Hace casi tres años salió de Venezuela y emigró a Ecuador en busca de oportunidades de estudio y un trabajo que le permitiera vivir más allá del día a día.

“Me fui huyendo de la crisis, el caos, la hiperinflación y la violencia de este país”, recuerda con nostalgia. No solo tuvo que enfrentar las dificultades propias de ser una emigrante, sino que en los últimos meses comenzó a librar una batalla, que asegura no perderá.

A finales de 2019 “Mima” se sometió a una operación por la inflamación de varios ganglios de su cuello y después de análisis patológicos, resonancias magnéticas y exámenes radioactivos, en febrero de este año escuchó su lamentable diagnóstico: un melanoma, un cáncer de piel, que no fue detectado a tiempo.

Este tumor le hizo metástasis en el sistema linfático y afectó también una pequeña parte del hígado.

La vida de “Mima” dio un giro inesperado. En sus planes tuvo que incluir, de manera repentina, el regreso a Venezuela.

“Quería estar fundamentalmente con mi familia, con mi mamá, quería comer su comida, que me arropara, que fuera ella quien me abrazara en los momentos más difíciles y eso tumbó cualquier argumento por los que pensaba no volver a mi país”, cuenta a la Voz de América.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que aparece cuando las células llamadas melanocitos se convierten en malignas. Factores hereditarios y la prolongada exposición al sol son dos de las causas más importantes para el desarrollo de este tumor.

Cuando el melanoma es detectado en etapas tempranas es curable, con una tasa de sobrevida a los 5 años del 99%. De ahí que la detección temprana del tumor, cuando se encuentra en la superficie de la piel, constituye la principal estrategia de tratamiento contra el melanoma, según información de la Sociedad Venezolana de Dermatología.

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) reveló, a través de su último informe «Pronósticos de la mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela 2019», que cada día fallecen tres personas por cáncer en el país. Este documento destaca que la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad crónica aumentó 17% y 10% respectivamente durante este año.

“Vivir con cáncer en Venezuela da mucho miedo”

Su mamá fue la creadora de su campaña en la plataforma Gofundme. https://bit.ly/TodosConMima. Desde Venezuela, explican, les resulta imposible lograr cubrir los costos de su tratamiento a causa de la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.

Por esta razón, recurrieron a esta herramienta para conseguir toda la ayuda económica posible.

“Vivir con cáncer en Venezuela da mucho miedo, pánico, porque el sistema de salud está destruido, tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas, hay muchas enfermedades que se supone deberían estar erradicadas, pero siguen por la calle y nosotros los pacientes con cáncer somos una población que está a diario en riesgo”, explicó “Mima”.

Relató además las dificultades que se tropezó al comenzar el tratamiento. “Las medicinas son muy costosas y no se consiguen en el país. Son muy complicadas traerlas desde el exterior y más en medio de una pandemia”, agrega.

“Mima” no solo vive una angustia permanente por no saber si va a conseguir las medicinas. También lucha con la precariedad de los servicios públicos. “Muchas veces se me va la luz en la semana, pasamos muchos días sin agua y no se consigue el gas doméstico”, comenta con indignación.

Castillo, por su condición, necesita de una alimentación especial. Describió a la VOA los malabares que tiene que hacer para conseguir comida.

“La comida es muy costosa y escasean los alimentos que necesito. Esto me genera mucha angustia. Si para un venezolano promedio es difícil sobrellevar la crisis, para una persona con mi patología es el doble de complicado”, comenta.

A esto se le suma el contexto de la grave crisis de gasolina que encara el país, por lo que es muy complicado trasladarse al centro de salud donde deben aplicarle su tratamiento de quimioterapia.

“El tema de la gasolina es muy complejo. Cada día se agudiza más el problema. Tengo que acudir a mis amigos para que me trasladen a la clínica”, afirma con indignación.

Una mano amiga para “Mima”

Además de la crisis en todos los órdenes en Venezuela, la actual pandemia del COVID-19 ha agravado el panorama y encarecido el costo de las medicinas, que deben ser transportadas cada mes desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Para apoyarla, un grupo de amigos creó la iniciativa “Talleres de comunicación y cultura”, que consiste en una serie de encuentros formativos en línea dictados por un grupo de periodistas, escritores y gestores culturales con el fin de apoyar la campaña por la salud de Mima.

“Pensábamos en que ya teníamos la campaña en Gofundme, pero pensamos que sería interesante hacer algo más, no todo podía ser solicitar y pedir a la gente aporte y que done, sino también aportar, ofrecer algo que aporte, que enseñe en este momento en donde todos estamos encerrados”, explica.

Cada sesión, con duración de dos horas, tiene un costo de 5 dólares. Los encuentros se producen a través de la plataforma digital Zoom.

El primer ciclo de formación comenzó el lunes 25 de mayo, con un webinar a cargo de Keyla Brando, periodista y editora de la fuente cultural, titulado “Cómo piensas escribes. Pastillas para una buena redacción”,. Brando ofreció herramientas para mejorar la escritura y evitar errores comunes al momento de redactar.

Este primer ciclo de talleres culminará el sábado 30 de mayo con Luza Medina, especializada en periodismo digital, quien dictará el microtaller “Estrategia digital para tu emprendimiento”. Se concentrará en el funcionamiento de entornos digitales como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok. Además, se adentrará en el mundo del podcast y dará consejos para diseñar un post.

Tener cualquier tipo de cáncer es una batalla contra el tiempo, cada día que pasa sin tratarse la enfermedad las células malignas se multiplican y luego es más difícil para el cuerpo atacarlas.

“Jamás pensé que me tocaría a mí, no te lo puedes creer. El día anterior antes de mi primer ciclo de quimio esperaba la llamada del oncólogo que me dijera: ‘Nos equivocamos este no es tu diagnóstico, tu estas sana’”, dijo.

“Uno cae en una fase de negación hasta que te enfrentas con la aguja y dices es verdad estamos aquí, esto es lo que toca, hay que echarle pierna, sientes mucho miedo porque no sabes si lo que te harán funcionará o si podrás conseguir tanto dinero para poder cubrir los gastos que esto amerita”, afirma.

Con información de Fabiana Rondón / La Voz de América