Virginia y Washington abren investigaciones sobre abuso sexual de niños por clero católico

Las autoridades de Virginia anunciaron el miércoles que iniciaron una investigación sobre el abuso sexual de niños por parte del clero católico, las más recientes en una serie de estados que han lanzado sus propias investigaciones sobre sacerdotes pedófilos.

El martes, el Distrito de Columbia abrió una investigación civil sobre si la Arquidiócesis de Washington encubrió el abuso sexual de menores por parte del clero católico.

Al menos 13 estados y el Distrito de Columbia están realizando investigaciones civiles o penales sobre denuncias de conducta sexual inapropiada o encubrimiento de la Iglesia Católica, dijo el fiscal general del D.C. Karl Racine, según su oficina.

El fiscal general de Virginia, Mark Herring, anunció una línea telefónica y una página web dedicadas las 24 horas a recibir llamadas y visitas de personas que fueron víctimas de sacerdotes para informar sobre sus experiencias en apoyo a la investigación.

El movimiento se produce después de que se iniciaron investigaciones similares en Pensilvania, Washington D.C., Nueva York y Nueva Jersey a raíz de un informe del gran jurado de Pensilvania que documenta a más de 300 sacerdotes “depredadores” acusados de abusar a más de 1.000 niños en el estado durante siete décadas.

La investigación de Virginia examinará el comportamiento de los sacerdotes, así como si los líderes de las diócesis católicas en el estado incitaron o encubrieron los delitos.

“Al igual que muchos estadounidenses, leí el informe del gran jurado sobre el abuso del clero en las diócesis católicas de Pensilvania y me sentí enfermo”, indicó Herring en un comunicado.

“Si ha habido abuso o encubrimiento en Virginia como en Pensilvania, quiero saberlo, quiero erradicarlo, y quiero ayudar a los sobrevivientes a obtener justicia y emprender un camino hacia la curación”, agregó.

El informe del gran jurado de Pensilvania publicado en agosto asestó un nuevo golpe a la iglesia católica en Estados Unidos, que eventualmente condujo a la renuncia forzada del arzobispo de Washington y exobispo de Pittsburgh, Pensilvania, Donald Wuerl, a quien se le acusó de no hacer lo suficiente para lidiar con los sacerdotes pedófilos.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.