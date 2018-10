(((VÍDEO))) Vapulean a hombre en la zona 3 de Xela

Quetzaltenango. Vecinos vapulean a sujeto, aún no identificado, en la 8a. Calle, entre 21 y 22 avenida de la zona 3 de Xela. Lo señalan de ser ladrón, de intentar robar un vehículo mediante un ataque con arma blanca a Léster Enrique Solomán Ruiz de 21 años de edad.

Al lugar llega en este momento, la Policía Nacional Civil (PNC). Trasladan al vapuleado y a su víctima a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

