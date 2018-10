(((VÍDEO))) ataque armado en Ayutla, San Marcos

Imágenes #Reporte100 Alejandro Carias.

San Marcos. Ataque armado a la altura del kilómetro 253, jurisdicción del municipio de Ayutla.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, del hecho resultó una persona fallecida y otra herida. Esta última fue identificada como Axel Hernández de 35 años de edad, originario de la aldea El Bejucal, municipio de Catarina, mientras Onelia Escobar fue trasladada al Hospital Regional del municipio de Malacatán pero falleció a su ingreso a la emergencia.

