Venezuela se recupera paulatinamente de apagón

Venezuela ha ido recuperando paulatinamente el servicio eléctrico, después del apagón del lunes que se registró en 19 de los 23 estados de la nación, lo que agudizó la ya fuerte crisis social y económica.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dijo que se trató de un «ataque electromagnético».

La Voz de América sigue de cerca lo que ocurre el martes, y conversó con venezolanos que se quejaron del apagón y sus consecuencias. Servicios de metro, bancos no estaban disponibles el martes.

«Basta ya de esto, hay que tomar medidas porque uno se cansa. No hay metro, no hay gasolina, no hay efectivo», se quejó el venezolano José Fernández. «Ya con esta es la segunda vez que se vive un apagón así de tanta magnitud. Nos toma desprevenidos», agregó.

Alrededor de las 4:40 p.m., grandes partes de Caracas y estados cercanos, como Miranda, Vargas y Aragua, registraban la falla eléctrica. Medios de comunicación locales aseguraban que otros estados se habían visto afectado. Es el caso de: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Táchira, Sucre, Yaracuy, Zulia y Nueva Esparta.

En total serían en total 18 de los 23 estados que conforman el país, según estos reportes.

En Caracas, el metro, transporte público más usado en la capital, informó que sus tres líneas se encontraban sin servicio, por lo que habilitaron el plan de contingencia con sus unidades terrestres, buses.

De acuerdo con el observatorio de internet NetBlocks, el nuevo apagón causó que el país perdiera 94% de su conectividad.

“Urgente: Falla eléctrica nacional detectada en toda Venezuela, datos de red en tiempo real muestran una baja en la conectividad nacional hasta solo 6%, incidente en desarrollo”, tuiteó el observatorio.

El observatorio también aseguró que la mayoría de los estados se encuentran “severamente impactados por la falla eléctrica con solo con conectividad limitada restante”.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha informado sobre los motivos o el alcance de la falla. Después de los apagones del mes de marzo, el gobierno en disputa argumentó que se trataba de un «ataque cibernético» por parte Estados Unidos con ayuda de la oposición.

En ese momento, el presidente en disputa Nicolás Maduro ordenó una “reestructuración profunda” de su gabinete, además de un plan de racionamiento eléctrico por 30 días. Esto llevó a incluso un cambio de ministro de Energía Eléctrica, suplantando el general Luis Motta Domínguez, quien estuvo cuatro años en el cargo por el ingeniero Igor Gavidia.

Horas después, el ministro de Información de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmó que el apagón se debió a un «ataque de carácter electromagnético» y que estaban «en el proceso de reconexión».

Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en esta oportunidad que “intentaron esconder la tragedia con el racionamiento” pero que el oficialismo destruyó “el sistema eléctrico y no tiene respuesta”.

Con información de La Voz de América

