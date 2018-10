Vecinos se organizan para frenar inseguridad en la zona 7 altense

Por Erick Colop |

Un grupo de vecinos de la 25 avenida, zona 7 de Quetzaltenango, colonia Los Trigales, colocaron varias mantas de advertencia sobre su organización contra hechos delictivos.

Cansados de robos de piezas y accesorios de vehículos, además de saqueos a viviendas, los vecinos decidieron formar una directiva vecinal e iniciar con acciones para protegerse de los delincuentes.

“Instalamos una manta, también alarmas y cámara de seguridad para estar vigilando el barrio”, dijo Fernando Vásquez, uno de los vecinos que integran la junta vecinal.

Uno de los últimos hechos ocurrió el martes reciente por la noche, cuando vecinos lograron capturar a un sujeto quien pretendía robar piezas de un vehículo.

