Vecinos se organizan contra la delincuencia

Por Erick Colop |

En Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango, vecinos instalaron varias mantas donde advierten a delincuentes que están organizados.

En los últimos días, los vecinos han detenido a tres personas, dos señaladas de cometer asaltos a quienes obligaron a caminar sin calzado y a cargar piedras, y a una tercera acusada de extorsión, a quien amarraron y entregaron a las autoridades.

“Le hacemos un llamado a los delincuentes para que no vengan porque acá estamos organizados y que lo piensen dos veces”, dijo uno de los vecinos.

En este sector se han reportado robos, asaltos, extorsiones y saqueos a inmuebles, entre ellos, la escuela de la localidad.

Los vecinos han denunciado que por estar cerca de la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, familiares de reos peligrosos han llegado a alquilar en el sector.

