Vecinos rechazan funcionamiento de hogar temporal en la zona 9 de Xela

Por Erick Colop |

Desde esta semana, vecinos de la colonia Los Cerezos 1, zona 9 de Quetzaltenango, colocaron mantas en rechazo al funcionamiento del hogar temporal Luna de Xelajú, el cual es administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

La acción de los pobladores es porque en el citado hogar se han registrado motines, fugas y otros incidentes protagonizados por menores de edad.

Francisco Gramajo, integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), explicó que la tranquilidad es afectada porque los menores de edad han protagonizado varios incidentes.

Según Gramajo, han implementado acciones para evitar el ingreso de vehículos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la SBS; sin embargo, se han percatado que los menores de edad son trasladados en vehículos particulares.

“Hemos platicado con el dueño de la casa y él argumenta su descontento, debido a que han incumplido con las condiciones del contrato”, dijo Gramajo.

