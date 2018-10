Vecinos están en contra del funcionamiento de casa de rehabilitación en colonia Los Trigales

Con información de Carlos González.

Quetzaltenango. Vecinos de la colonia los Trigales, piden que casa de rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, sea retirada dé la colonia. Dicen temer por su seguridad.

La casa en referencia está ubicada en la 29 avenida y 13 calle de la zona 7 altense.

Afirman que varias personas han tratado de escapar de la referida casa, “hace unos días un joven saltó para escapar” explican los vecinos.

Estos son los volantes de promoción a la casa de rehabilitación.

