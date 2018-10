Vecinos establecen acciones para retirar hogar temporal Luna de Xelajú

Por Erick Colop |

Un grupo de vecinos de la colonia Los Cerezos, en la zona 9 de Xela, se reunieron para establecer acciones para el retiro del hogar temporal Luna de Xelajú, en el cual se alberga a menores de edad que están bajo resguardo del Estado.

Según los vecinos, la primera acción es recolectar firmas y entregar un memorial a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que administra este hogar, y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se retire de esta zona residencial.

En la actualidad, según informe de la Secretaría Nacional Contra la Tortura, solo tres menores de edad están albergados de diez que fueron reportados.

