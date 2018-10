Vecinos de Tierra Colorada Baja le aplican castigo maya a una joven

Por Erick Colop |

Un grupo de vecinos de Tierra Colorada Baja, Quetzaltenango, aplicaron un castigo maya a una joven mujer, a quien señalan de hacerse pasar por migrante hondureña e intentar robar en una vivienda.

De acuerdo a la versión de líderes comunitarios, la joven fue azotada y le cortaron el cabello como parte del castigo. Añadieron que un hombre que la acompañaba huyó.

Los vecinos entregaron a la joven, quien no fue identificada, a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

