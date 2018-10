Vecinos de la zona 7 de Xela detienen a menores de edad señalados de entregar teléfono para extorsiones

Por Erick Colop |

Hace pocos minutos, vecinos organizados de la zona 7 de Quetzaltenango, capturaron a dos menores de edad, a quienes señalan de ser parte de un grupo de extorsionistas.

Los pobladores coparon a los dos menores de edad, los amarraron y entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que los trasladó al Juzgado de Niñez y Adolescencia.

Los vecinos, quienes indicaron que están cansados de la inseguridad en el sector, señalan a los dos menores de intentaron entregar un teléfono en una tienda para extorsión.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.