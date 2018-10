Vecinos de la zona 1 de Xela manifiestan por constantes cortes de energía eléctrica

Por Carlos González |

Vecinos de la 9a avenida y 14 calle, zona 1 de Xela, más conocido como La Pedrera, manifestaron en las instalaciones de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), debido a los constantes apagones en el sector.

“Tenemos varios días, casi un mes que no tenemos energía eléctrica, ha sido irregular, ya perdimos lo poco que tenemos y los aparatos eléctricos se han dañado debido a esta situación”, explicó la vecina, Olga López.

El director técnico de la EEMQ, Víctor Grajeda, llegó al lugar donde se origina el problema y se realizaron las coordinaciones para iniciar la reparación, la cual duró cerca de tres horas.

