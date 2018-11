Vecinos de El Calvario piden más vigilancia tras captura de presunto extorsionista

Por Oswaldo Cop |

Vecinos de El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, piden a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) más vigilancia, debido al incremento de hechos delictivos, principalmente, extorsiones.

El fin de semana, una turba de vecinos en el interior del Cementerio General de Xela capturaron a Edy Estuardo Castillo López, de 26 años, sindicado de ser un presunto extorsionista.

Los agentes policiales, luego de entablar un diálogo, lograron que los vecinos les entregaran a Castillo López.

Los vecinos acusan a Castillo López de intimidar al propietario de un negocio, a quien por medio de llamadas telefónicas, acordó que le entregaría Q5 mil.

En la negociación, la víctima le dijo al detenido que le entregaría el dinero en el cementerio, pero Castillo no contaba con que iría acompañado por un grupo de vecinos, quienes lo golpearon.

Las fuerzas de seguridad informaron que, al hacerle un registro, le incautaron un teléfono a Castillo, con el cual se presume hacía las llamadas de extorsión.

