Vecinos copan a supuesto ladrón en San Martín Sacatepéquez y le incautan arma de fuego

Por Erick Colop |

Este viernes, vecinos de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, capturan a un hombre señalado de robar en el sector.

De acuerdo a la versión de los pobladores el hombre, quien no ha sido identificado, portaba un arma de fuego.

Los vecinos tienen al sujeto amarrado y se espera la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

