Vecinos capturan a supuesto robacarros y entregan grabación de cámaras como evidencia

Por Erick Colop |

El martes por la noche, vecinos de la colonia Los Trigales capturaron a un hombre, a quien señalan de intentar robar un vehículo. Luego de unos minutos, el presunto delincuente fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC).

Los pobladores también entregaron a las fuerzas de seguridad la grabación de cámaras de vigilancia como evidencia.

El intento de robo fue en la 9a calle y 0 avenida, zona 7 de Xela, donde los vecinos coparon a Rosble Davis Díaz, de 21 años, detalla el informe de la PNC.

Los vecinos argumentaron que luego de ser copado Díaz, los agentes no querían consignarlo, por ello entregaron las grabaciones de las cámaras que ellos instalaron. El detenido intentó llevarse un vehículo Ford Festiva.

