Vecinos acuden a la comuna de Xela por exceso en el cobro por recolección de basura

Por Carlos González |

Este lunes, vecinos acudieron a la Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango para manifestar su descontento por alteración en cobro.

Los pobladores, quienes acudieron a la citada dirección, mencionaron que llegaron para que les den una solución, pues en el recibo único existe un aumento en el cobro por recolección de basura.

Personal de la Policía Municipal (PM) fue requerido a la dirección, debido a que algunos vecinos estaban alterados e iniciaron agresiones verbales contra los empleados de la comuna.

