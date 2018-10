USAID: Éxodo de venezolanos puede tener efecto “devastador” para la región

El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, Mark Green, dice que el éxodo de personas que huye de Venezuela puede ser “devastador” para la región y aseguró que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para ayudar a países receptores.

En entrevista con Voz de América, Green lamentó el miércoles que el presidente Nicolás Maduro no reconozca la magnitud de la crisis económica que atraviesa la rica nación petrolera, ni admita que un éxodo masivo está en curso.

Green advirtió también lo que significa esta salida masiva de venezolanos que huyen en medio de la escasez de productos básicos como los alimentos y las medicinas a países vecinos, muchos de ellos sin recursos.

“Los venezolanos que huyen de Maduro, representan la mayor ola de inmigración en el hemisferio occidental. Van a países con economías relativamente frágiles, lo que va a tener un efecto devastador si no logramos cambiarlo y por supuesto es producto del hombre, del régimen”, dijo.

El gobierno de Maduro no revela cifras del éxodo, pero la ONU calcula que unos dos millones de venezolanos abandonaron el país desde 2015.

“Es una situación terrible, Venezuela, un país que debería ser un contribuyente más (…) que debería estar ayudando, está provocando todo tipo de problemas”, dijo Green.

Colombia, por ejemplo, sostiene que ha legalizado a más de 800 mil solicitantes venezolanos.

Pero Green ha dicho que el asunto no solo concierne a Colombia.

“Este no es un problema bilateral, es un problema que afecta a todo el hemisferio”, indicó.

No obstante, explicó que como líderes y responsables en el hemisferio, Colombia y EE.UU. deben ser aliados en ese objetivo.

“Es importante que nos unamos, que nos coordinemos y actuemos de manera efectiva”, dijo, tras admitir que lo correcto sería ayudar a los venezolanos para que no tengan que emigrar.

El responsable de USAID lamentó que esté ocurriendo en Venezuela, un país “con vastos recursos naturales” que debería dar oportunidades ilimitadas a sus habitantes.

“El hecho de que estén huyendo del sufrimiento es triste y por ello estamos intentando ayudar a los países de la región, esa es la mejor manera de abordar este tipo de retos”, concluyó.

Con información de La Voz de América

