Uruguay contacta a la DEA para que se instale en el país

El gobierno de Uruguay entabló contactos con la embajada de Estados Unidos para que agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), vuelva a instalarse en Montevideo, afirmó el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

“Porque siempre es importante trabajar con este tipo de agencias porque son o constituyen una de ayuda en materia de inteligencia”, explicó Larrañaga.

«Hemos tenido contacto con las agencias de seguridad y me parece importante que puedan estar en el Uruguay porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico”, agregó el funcionario.

“Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que tener y librar en el país», señaló Larrañaga.

En Uruguay la creciente violencia en las calles se vincula al enfrentamiento por territorio de grupos de narcos.

Este año hubo un atentado con una granada contra la oficina antidrogas de Uruguay, que aún no se aclaró, fue baleada una comisaría de policía, y recibió amenazas la fiscal Mónica Ferrero, especializada en el combate al narcotráfico.

Algunos jueces y fiscales tienen custodia y se movilizan en vehículos blindados.

La oficina de la DEA en Uruguay estuvo hasta el año 2016. “Nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico. Se fue a Buenos Aires porque, repito, nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay”, dijo Larrañaga.

En Uruguay en el primer cuatrimestre de este año ocurrieron 120 homicidios y en todo 2019 hubo 391.

De ese total de 391 muertes violentas del año pasado, 197 fueron por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas entre delincuentes, según datos oficiales.

Con información de Leonardo Luzzi / La Voz de América