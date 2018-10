Por Carlos González |

Este martes, se reporta el robo en varios comercios del Mercado Municipal, en la zona 1 de Quetzaltenango.

De acuerdo a información preliminar de los propietarios de los negocios, los comercios fueron violentados.

Se espera la llegada de investigadores del Ministerio Público (MP) para iniciar la recolección de evidencias.

