Urgente | Incidentes en el Hogar Temporal de la SBS en la zona 9 de Xela

Este viernes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) están afuera del Hogar Temporal administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en la zona 9 de Xela.

Se observan a menores de edad en el techo del inmueble y han lanzado piedras en contra de los agentes de la PNC. Uno de los agentes resultó herido.

Desde afuera se escucha cómo los menores de edad destrozan objetos y vidrios, además están subidos en el techo, donde también han causado daños.

Hasta el momento, las autoridades desconocen cuáles son las demandas de los menores de edad que generaron el amotinamiento.

Vecinos de la colonia Los Cerezos han solicitado en varias ocasiones al gobernador departamental de Quetzaltenango, Julio César Quemé Macario, el retiro del hogar, pues causa temor en el sector.

Los pobladores indican que desde que se registraron las primeras fugas, hace cerca de dos meses, han iniciado acciones para que esta casa sea retirada del sector, pero no han tenido respuesta de la SBS.

En menos de 30 días se han activado alertas Alba-Keneth por la desaparición de 6 menores de edad, quienes abandonaron el proceso de resguardo o que huyeron del hogar temporal que administra la SBS, en la zona 9 de Quetzaltenango.

