Universitarios presentan proyecto para el CAP

Por Oswaldo Cop |

Estudiantes del último año de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango desarrollan un taller sobre contenido y manejo digital, el cual fue dirigido al personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de la zona 3 de Xela.

La actividad es parte de un proyecto que pretende promocionar los servicios del centro asistencial, por medio de la creación de contenido que se publicará en las redes sociales del CAP.

El proyecto fue propuesto por los universitarios, quienes luego de investigaciones, determinaron que había poca información en redes sociales sobre las actividades y servicios del CAP.

Como parte de la actividad, los estudiantes entregarán contenido audiovisual para la difusión de los servicios.

