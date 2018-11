Universitarios finalizan el proyecto “Aprender para crecer”

Por Oswaldo Cop |

Estudiantes del cuarto semestre del Profesorado en Primaria Intercultural del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) finalizan el proyecto “Aprender para crecer”.

El objetivo del proyecto es apoyar y reforzar a niños, comprendidos entre 4 a 8 años, que tengan problemas con la lectoescritura.

En el proyecto participaron 21 estudiantes, quienes trabajaron con una cantidad similar de niños en el proceso para mejorar el aprendizaje.

“No podemos cubrir todos los problemas que los niños presentan, pero estamos colaborando a que su desempeño académico mejore”, explica Norma Monterroso, estudiante que participó en el proyecto.

