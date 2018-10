Universitarios donan ropa para Bolsitas de Ternura

Por Luis Hernández |

Este martes, estudiantes del programa de Formación Inicial Docente (FID) de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) entregaron ropa a FundaCien para el proyecto social Bolsitas de Ternura.

Fernanda Tello, estudiantes del programa FID, indicó que la donación es parte del proyecto de extensión que consiste en un enfoque social.

Rocío López, otra de las universitarias que participó en la donación, dijo: “Ahora tenemos varias oportunidades para ayudar a las personas. Invito a las personas a que puedan apoyar a esta radio y den su granito de arena para formar un mundo mejor”.

María Elena Camposeco de Ralón, presidenta de FundaCien, agradeció el apoyo de las jóvenes e instó a la población a continuar colaborando.

“Estoy muy agradecida y complacida con las joventcitas de la Usac, quienes nos donaron ropa para los bebés del HRO. En nombre de Stereo 100 y su fundación estamos muy agradecidos y sepan que esta ropita llegará a su destino”, dijo Camposeco de Ralón.

