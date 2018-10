Universitarios del Cunoc desarrollarán investigación en Xela

Por Oswaldo Cop |

Este viernes, en conferencia de prensa, estudiantes del décimo semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) anuncian investigación en Xela.

Los universitarios informaron que desarrollarán la investigación sobre “La incidencia de la factura electrónica en las Mipymes en Quetzaltenango”.

Informaron que las encuestas a los empresarios serán el 6 de octubre, de 8 a 16 horas, en las zonas 1, 2 y 3 de Xela. Indicaron que serán 14 estudiantes los que harán la investigación, quienes irán identificados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.