Una capturada en operativo por falsificación de licencias de conducir en Quetzaltenango

Por Erick Colop |

Este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) desarrollaron un operativo en oficinas de trámites de licencias de conducir, en la 19 avenida, zona 1 de Xela.

Las fuerzas de seguridad informaron que hallaron licencias con alteraciones y materia prima para la elaboración de los documentos.

En el inmueble donde fueron hallados los indicios fue capturada Juana Aracely Velásquez Pérez, de 37 años.

El operativo inició por una denuncia hecha por el Departamento de Tránsito de la PNC y aún sigue abierta la investigación del MP.

Estos fueron los objetos localizados en el allanamiento. Los cuales se utilizan para la elaboración y alteración de licencias de conducir falsas, según la hipótesis de las autoridades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.