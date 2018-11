Un muerto y seis heridos deja accidente de tránsito en San Juan Ostuncalco

Por Oswaldo Cop |

Este martes, un picop cayó a una hondonada en el kilómetro 212, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Bomberos Voluntarios trasladaron a seis personas, entre ellas dos niños, a la Emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Socorristas informaron que el picop donde se trasladaban las personas chocó contra un camión y luego cayó a un barranco. Añadieron que los heridos son originarios de la aldea Buena Vista, de San Juan Ostuncalco.

Los bomberos indicaron que en el lugar murió una persona, quien hasta el momento no ha sido identificada.

