Un herido en accidente de tránsito en la zona 3 de Xela

Por Erick Colop |

Un accidente de tránsito se registró este miércoles, en la 14 calle y 14 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía trasladaron a un centro asistencial a una persona que resultó herida, de forma preliminar se conoce que es el piloto.

El vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico. En el lugar se encuentra personal de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

