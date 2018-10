Un condenado y un absuelto por portación de arma de fuego y municiones

Por Shirlie Rodríguez |

Dos hombres fueron acusados de portar y transportar un arma de fuego y municiones. Esta semana se desarrollaró la etapa de conclusiones donde se presentaron pruebas y testigos.

El juicio se desarrolló en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, donde Milton Gudiel Reyes Vargas enfrentaba proceso por portación ilegal de armas de fuego, mientras que Amós Isaac López Pérez era acusado del delito de tenencia ilegal de municiones.

A Milton Gudiel Reyes se le impuso una pena en prisión de ocho años inconmutables por el delito de portación ilegal de armas de fuego, mientras que a Amós López fue absuelto porque portaba menos de 50 municiones de calibre 5.56 milímetros.

El fiscal del Ministerio Público (MP) a cargo del proceso, Jaime Coronado, informó que los hechos se registraron el 2 de enero de este año, cuando los sindicados fueron detenidos en un bus que se dirigía de Xela a Huehuetenango. Ese día, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una llamada que les indicaban que transportaban armas.

Los agentes policiales subieron al bus para hacer una revisión a los pasajeros y fue cuando a los sentenciados les hallaron un arma y municiones.

El ente investigador refiere que las municiones que le incautaron a Amós López eran de calibre 5.56, que son de uso exclusivo de las fuerzas militares, pero con los informes de balística se determinó que estas también son utilizadas para algunas armas deportivas.

