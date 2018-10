Un 62 por ciento de niñas han sido vacunadas en Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

Las autoridades del Centro de Atención Permanente (CAP), en la zona 3 de Xela, indican que solo el 62 por ciento de las niñas, de 10 años, han sido inmunizadas en Quetzaltenango contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Las autoridades indican que la negativa ha sido por parte de padres.

Datos del CAP indican que se han inmunizado a 888 niñas, de 10 años, de una meta de 1 mil 600. Añaden que de no aplicarse las dos dosis, las niñas no están protegidas contra el VPH.

Salvador Soto, director del CAP, explica que el VPH es el principal causante de cáncer de cérvix, que cobra la vida de jóvenes mujeres en edad reproductiva.

