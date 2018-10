Twitter publica tuits que muestran intentos extranjeros de influir en la política de EE.UU.

Twitter publicó una colección de más de 10 millones de tuits que dice que están relacionados con esfuerzos extranjeros para influir en las elecciones de Estados Unidos. Algunos se remontan a una década y muchos están vinculados a los esfuerzos digitales de Rusia para sembrar el caos e influir en las elecciones de 2016 a favor de Donald Trump.

Twitter explicó que hizo el caché, que incluye tuits de Irán y la granja de troles patrocinada por el estado de Rusia, la Agencia de Investigación en Internet, disponible para que los investigadores de todo el mundo puedan realizar sus propios análisis.

El Laboratorio de Investigación Forense Digital no partidista del Consejo Atlántico ha estado revisando la colección desde la semana pasada. En un análisis preliminar publicado en Medium, plataforma de publicación en línea, el Laboratorio señaló que los operadores de Irán y Rusia parecían haber apuntado a grupos políticamente polarizados para maximizar la división en la escena política de EE.UU.

“Los troles rusos no eran partidistas: intentaron incendiar a todos, independientemente de su raza, credo, política u orientación sexual”, señaló el Laboratorio, “En muchas ocasiones, empujaron a ambos lados de los asuntos de división”.

Rastrear en la colección no es una tarea fácil. El conjunto completo, disponible para descarga pública en el blog de noticias de Twitter, abarca hojas de cálculo y tuits archivados de 3.841 cuentas vinculadas a Rusia, y 770 cuentas vinculadas a Irán. Las descargas suman más de 450 gigabytes de datos.

La compañía de microblogging dijo en su publicación: “Incluyen más de 10 millones de tuits y más de dos millones de imágenes, GIF, videos y transmisiones de Periscope, incluida la primera actividad en Twitter de cuentas relacionadas con estas campañas, que se remonta a 2009(…) ”

Twitter ha dado pasos para generar buena voluntad pública sobre su percibida conexión con los intentos rusos de influir en las elecciones de 2016 y su papel en la difusión de noticias falsas. En enero, la compañía notificó a aproximadamente 1,4 millones de usuarios que habían interactuado con cuentas vinculadas a Rusia durante las elecciones o que habían seguido esas cuentas en el momento en que fueron suspendidas.

