Trump recuerda con oración de Roosevelt los hechos del Día D

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se unió el miércoles a otros líderes mundiales en el puerto inglés de Portsmouth para conmemorar 75 años de los desembarques del Día D, que cambiaron el curso de la II Guerra Mundial.

Trump estuvo sentado entre la reina Isabel II de Inglaterra y su esposa Melania, en el solemne acto en el que también estuvo la primera ministra británica, Theresa May.

El presidente estadounidense escuchó los breves discursos de otros mandatarios del mundo, también presentes en la base naval de Portsmouth, que sirvió de centro de operaciones para las fuerzas que luego desembarcaron en Normandía.

Luego, Trump leyó pasajes de la oración del presidente estadounidense Franklin Roosevelt el 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas cruzaban el canal de la Mancha: «Dios Todopoderoso, nuestros hijos, orgullo de nuestra nación, en este día, han iniciado un gran emprendimiento, una lucha para defender nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización y liberar a una humanidad que sufre».

En su cuenta de Twitter resaltó la conmemoración.

El evento es uno de los últimos como parte de su visita a Londres, antes de que continúe su viaje hacia Irlanda.

Está previsto que este sea el primero de los dos actos por el 75to aniversario del Desembarco de Normandía a los que Trump asistirá esta semana.

El presidente estadounidense presentará sus respetos a los soldados estadounidenses y aliados que ayudaron a liberar a Europa de la Alemania nazi.

La celebración se dedica cada año a rendir tributo a la unidad y al sacrificio, pasando por alto cuestiones políticas. Está previsto que el presidente estadounidense pronuncie un breve discurso.

Gran Bretaña ha prometido «conmemoraciones sin precedentes» en Portsmouth, donde se esperan los testimonios de veteranos y uno de los mejores espectáculos militares británicos en los últimos años, con el sobrevuelo de 24 aviones militares antiguos y modernos.

La agenda el miércoles de Trump incluye reuniones adicionales con miembros del servicio de Estados Unidos, y luego viajará a Irlanda para reunirse con el primer ministro Leo Varadkar.

