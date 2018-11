Trump nomina a general retirado para embajador en Arabia Saudí

El presidente Donald Trump nominó el martes al general retirado John Abizaid para que sea el embajador en Arabia Saudí, en momentos en que Washington enfrenta la presión para responder al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.

La Casa Blanca dijo que Trump eligió a Abizaid, un general de cuatro estrellas del Ejército que dirigió el Comando Central de Estados Unidos durante la guerra de Irak, para que sea el próximo embajador de Washington en Riyadh.

Abizaid deberá ser confirmado por el Senado de Estados Unidos.

De ser confirmado, ocupará un cargo que está vacante desde que el exembajador, Joseph Westphal, abandonó el puesto en enero de 2017.

Abizaid nació en el estado de Nevada. Actualmente trabaja como consultor privado y profesor invitado en el Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Antes fue el distinguido presidente del Centro del Combate al Terrorismo de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point.

Antes de retirarse en 2007, prestó sus servicios en guerras en Granada, el Golfo Pérsico, Bosnia, Kosovo, Afganistán e Irak. Tras la guerra de Irak, retomó el control del Mando Central, el cual supervisa los operativos militares en 20 naciones que van desde el noreste de África hasta el Medio Oriente y Asia central y meridional.

También se desempeñó en varios puestos de alto nivel en el Estado Mayor Conjunto.

Su nominación es clave en medio del insulto internacional que ha causado el asesinato de Khashoggi.

Estados Unidos y otros países tienen la presión que ha generado algunas críticas por la demora en el esclarecimiento del asesinato del colaborador de The Washington Post.

Turquía lidera la investigación y desde el comienzo ha dicho que los responsables están dentro de un equipo de 15 integrantes enviado desde Riad bajo órdenes de los niveles más altos del gobierno saudí.

Los saudíes por su lado han dado diversas y contradictorias versiones, hasta que finalmente han admitido que su asesinato fue premeditado.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha revocado las visas de los saudíes presuntamente implicados en el asesinato. Por su parte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, ha dicho que se tomarán más medidas sobre el asunto.

Con información de La Voz de América

