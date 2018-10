Trump arremete otra vez contra caravana de migrantes

El presidente Donald Trump arremetió otra vez el miércoles contra la caravana de migrantes centroamericanos que avanza con rumbo a EE.UU., poniendo en dudas que México los detenga y recordando que soldados estadounidenses los esperan porque no son bienvenidos.

Los nuevos comentarios de Trump llegan cuando al menos dos caravanas, integradas ambas por cientos de personas, hicieron un alto el miércoles por un día o más en pueblos al sur de México, mientras recuperan fuerzas y buscan apoyo para continuar la agotadora travesía que iniciaron a mediados de octubre en Honduras.

​”Las caravanas están formadas por personas muy duras y difíciles. Lucharon duro y cruelmente contra México en la frontera norte antes de abrirse paso. Soldados mexicanos lastimados, no pudieron o no quisieron detener la caravana. Deberían detenerlos antes de que lleguen a nuestra frontera, ¡pero no lo harán!”, escribió Trump en uno de sus mensajes en Twitter.

“Nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur. Muchas más tropas están yendo. NO permitiremos que estas caravanas, que también están formadas por algunos matones y pandilleros muy malos, ingresen a Estados Unidos. Nuestra frontera es sagrada, deben ingresar legalmente. ¡DEN VUELTA!”, enfatizó en Twitter.

Esta es una más de las muchas advertencias hechas por Trump a los miles de migrantes de una de las caravanas que ha ido mermando hasta llegar a unos 4.000 migrantes, desde unos 7.000 que llegó a tener días atrás.

Agotados por el trayecto, muchos regresaron a su país y otros han aceptado la oferta de México de instalarse en el país pero en sitios alejados de las fronteras con EE.UU.

Las declaraciones de Trump llegan a una semana de las elecciones legislativas estadounidenses, que decidirán si los republicanos mantienen o pierden el control del Congreso.

En los últimos días el presidente estadounidense ha intensificado su retórica contra la inmigración ilegal, incluyendo la idea de que quiere construir ciudades de carpas para albergar a los solicitantes de asilo.

El martes incluso insinuó la posibilidad de poner fin a los derechos constitucionales de ciudadanía para los bebés nacidos en el país de padres que no sean estadounidenses.

Con información de La Voz de América

