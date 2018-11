Trudeau: Inteligencia canadiense escuchó cintas de Khashoggi

Oficiales de inteligencia canadienses escucharon grabaciones turcas de lo que le sucedió al periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi, confirmó el lunes el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El líder canadiense dijo además que estaba discutiendo con los aliados qué pasos se deben tomar en este caso.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo el fin de semana que las grabaciones de audio del asesinato se habían entregado a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

“Las agencias de inteligencia de Canadá han estado trabajando muy de cerca en este tema con la inteligencia turca y Canadá ha sido informado completamente sobre lo que Turquía tuvo que compartir”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa.

Admitió que miembros de la inteligencia escucharon los audios pero dijo que él personalmente no lo ha oído.

La muerte de Khashoggi, un crítico del príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Mohammed bin Salman, es un hecho aún sin aclarar desde que desapareció en el consulado saudí en Turquía el 2 de octubre. Había ido al lugar a recoger un documento para casarse y nunca más fue visto.

Desde el comienzo, Turquía apuntó hacia un equipo supuestamente enviado por Riad para asesinarlo y ha pedido que los posibles culpables sean juzgados por tribunales turcos.

Después de versiones contradictorias, fnalmente las autoridades saudíes han reconocido que el periodista que vivía en EE.UU. desde el 2017 y escribía para el diario The Washington Post, fue asesinado premeditamente.

Trudeau es el primer líder en confirmar que su gobierno tiene el audio. A la vez, agradeció a Erdogan por “su fuerza al responder a la situación Khashoggi”, en declaraciones en París el fin de semana.

Francia no hace acuse de recibo

El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, dijo a la televisora France 2 que hasta donde él sabía Turquía no ha entregado grabación alguna a su gobierno.

“Si el presidente turco tiene información para darnos, debe dárnosla”, dijo Le Drian. “Esto significa que tiene una jugada política en esta situación”, añadío en referencia a Erdogan.

La agencia The Associated Press trascendidos según los cuales la directora de la CIA, Gina Haspel, quien viajó a Turquía el mes pasado para recibir información sobre la investigación, escuchó grabaciones en audio del asesinato.

La existencia de las grabaciones fue filtrada a los medios, pero solo fue confirmada públicamente la semana pasada.

Turquía dice que Khashoggi fue estrangulado y descuartizado en el consulado, un hecho que califica de homicidio premeditado. Versiones no conformadas indican que su cuerpo habría sido disuelto por medios químicos.

Con información de La Voz de América

