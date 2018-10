Tribunal leerá hoy, a las 19 horas, sentencia a Roxana Baldetti por caso Agua Mágica

Por Shirlie Rodríguez |

Para este lunes, a las 19 horas, convocó el Tribunal de Mayor Riesgo C de la capital guatemalteca para dar a conocer la sentencia en contra de los 12 implicados en el caso Agua Mágica, entre ellos, la exvicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

El caso Agua Mágica es el primero de cuatro que enfrenta a la exvicemandataria, pues también deberá conocer las resoluciones de La Línea (defraudación aduanera), Cooptación del Estado, y negocios en el Registro de Información Catastral.

El Ministerio Público (MP) acusa a Baldetti de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, debido a que está implicada en el fraude millonario por la aplicación de una fórmula que acabaría con la contaminación en el lago de Amatitlán. El ente investigador pidió una condena de 22 años en prisión para la exvicegobernante.

El proyecto estaba a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (Amsa). El estado debía pagar dos contratos a M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones, de los cuales pagó Q20.7 millones.

