Traslado de Oficina de Antecedentes provoca inconvenientes

Desde está semana la Oficina de Antecedentes Policiacos fue trasladada a la zona 6 de Xela, en las nuevas instalaciones de la Comisaría Regional de la Policía Nacional Civil (PNC), pero este cambio ha causado inconvenientes por la falta de servicio de transporte y el mal estado del ingreso a esta sede.

Jorge Pérez, quien debe tramitar este documento, comentó que no sabía del cambio y que había llegado a la Comisaría 41 de la PNC, en la 13 avenida, zona 1.

“Tarde casi una hora para llegar, tome dos buses y tuve que caminar unas 10 cuadras para hacer este trámite”, comentó Pérez.

El jefe de Servicios de la Comisaría, José Custodio, explicó que las personas deben llevar todos los requisitos, debido a que cerca de la sede no hay agencias bancarias.

Los requisitos para el trámite son presentar la boleta de pago hecho en la agencia bancaria, boleto de ornato y el Documento Personal de Identificación.

