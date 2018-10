Suspenden clases en cinco municipios de Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

Debido a las intensas lluvias, la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) suspendió clases en cinco municipios de Quetzaltenango.

La Dideduc, mediante un comunicado, informó que la suspensión temporal de la clases es en Coatepeque, Génova, Flores Costa Cuca, Colomba y San Juan Ostuncalco.

El comunicado indica que la medida es para resguardar la integridad física de los estudiantes y que harán evaluaciones y monitoreos para determinar si suspenden las clases en otros municipios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.