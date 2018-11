Supervisor de educación podría ser destituido por manifestación de estudiantes en desfile de Xelafer

Por Carlos González |

El supervisor de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango, Ramón Yax, podría ser separado del cargo por apoyar acción de estudiantes, quienes manifestaron su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) durante un desfile de inauguración de Xelafer, en septiembre reciente.

Tras la posible destitución, Yax se pronunció diciendo que es “un linchamiento político en su contra”, porque ya ha presentado sus pruebas de descargo.

“La Constitución Política garantiza que los comentarios o críticas que la población haga sobre las funciones de un empleado público no son motivo de censura o formulación de cargos como me ocurre, solo espero que se resuelva”, expresó Yax.

Será en tres meses, luego que las autoridades superiores analicen las pruebas de descargo, para conocer las acciones en este caso.

La destitución se podría dar, debido a que Yax apoyó a los establecimientos educativos para que portaran mantas con mensajes en contra del presidente, Jimmy Morales, y a favor de la Cicig, durante el desfile del 7 de septiembre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.